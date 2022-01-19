Сторонники Петра Порошенко под Печерским судом не скрывают радости после того, как суд отпустил экс-президента под личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Руководитель центрального штаба "Евросолидарности" и бывший и.о. президента Александр Турчинов заявил, что сейчас собравшиеся дождутся Порошенко после чего они пойдут к Офису президента. Людей кстати, под судом не очень много.

"Порошенко даже не стал париться с набором массовки", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, прокуратура просила для Порошенко два месяца ареста в СИЗО с правом выхода под залог в сумме одного миллиарда - но с условием запрета на выезд из страны и ношения электронного браслета по делу о терроризме и госизмене.

Меру пресечения начали рассматривать еще 17 января, когда Порошенко только прилетел в Киев из Варшавы. Однако суд в тот день не вынес никакого решения, процесс затянули до поздней ночи, после чего судья объявил перерыв до сегодняшнего дня.

Сегодня же суд выпустил Порошенко под личное обязательство. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как экс-президенту избирают меру пресечения и что происходит у Печерского суда.