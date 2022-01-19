Экс-президент Украины Петр Порошенко, который проходил по делу о госизмене и был отпущен сегодня, 19 января, Печерским судом Киева под личное обязательство, во время выступления перед своими сторонниками, заявил, что "наступило время прихлопнуть крышку рояля", намекая на известный номер Зеленского "Игра на рояле без рук".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Петр Порошенко не в первый раз обращается к теме рояля. По прилету в Украину позавчера он припоминал, как "Зеленский играл членом на рояле" .

Ранее мы писали, что 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В это время он уже находился за границей Украины - 17 декабря он покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.

Вернулся в Украину Петр Порошенко в понедельник, 17 января. В этот же день Печерский суд начал избирать ему меру пресечения, однако вердикт так и не огласили, заседание прервали до среды, 19 января. "Страна" подробно рассказывала о том, как Порошенко вернулся в Украину и почему суд так и не смог вынести по нему решение.

Напомним, "Страна" детально отслеживала процесс, как Порошенко избирали меру пресечения, а также за всем происходящим у Печерского суда.