На уличной акции протеста, которую сегодня под Печерским судом собрали сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, телеведущий и член политической партии "Европейская солидарность" Виталий Гайдукевич в прямом эфире схватил силовика за воротник, когда тот стоял к нему спиной.

Это действие он сопроводил криком "номер должен быть виден!". Речь шла о номере на шлеме, который перекрывался воротником.

Полицейский, которого схватил Виталий Гайдукевич, потребовал его не трогать, но мер к Гайдукевичу не принял.

Ранее мы писали, что в среду, 19 января, правоохранители под Печерским судом изъяли покрышку у бывшего заключенного в России Владимира Балуха, который пришел на митинг сторонников Порошенко.

Также под Печерским судом произошли столкновения между сторонниками экс-президента и правоохранителями. После столкновений со сторонникам Порошенко пострадали правоохранители, был применен слезоточивый газ. К 13:00 ситуация стала более спокойной. Полиции удалось забрать у участников акции дрова, буржуйки и бочки, в которых те пытались развести огонь и из-за которых начались столкновения.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Петру Порошенко сегодня, 19 января, снова избирают меру пресечения.