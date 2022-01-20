Судья Печерского суда Киева Алексей Соколов, который рассматривал дело Порошенко, внезапно с 20 января ушел в отпуск. На двери его рабочего кабинета появилось сообщение о том, что с 20 января он пребывает в отпуске. Дата его окончания не указана.

Фото в Facebook опубликовал адвокат Ростислав Кравец.

Как писала "Страна", судья Алексей Соколов был назначен на свою должность самим же Порошенко в его бытность президентом Украины в 2017 году.

В тоже время, уже при президентстве Владимира Зеленского Соколов не был замечен в лояльности к экс-главе государства. В частности, он арестовал директора принадлежавшего Порошенко завода Кузня на Рыбальской Валерия Шандру по делу о махинациях на военных закупках.

Но при этом в деле о терроризме и госизмене Соколов отпустил Порошенко под личное обязательство, потребовав не покидать пределы Киевской области и сдать загранпаспорта. "Страна" подробно описывала как это было.

Напомним, дело пятого президента Украины касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах, что, как считает следствие, делалось по приказу Порошенко, который таким образом "профинансировал терроризм". По этому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Также мы подробно разбирались в том, почему не удалось арестовать Порошенко и какие последствия будут для Зеленского.