Получив меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемый в государственной измене бывший президент Украины Петр Порошенко, видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом.

Прямо в зале суда бывший украинский президент переходя на крик начал давать указания своей жене Марине Порошенко. Соответствующее видео попало в эфир телеканал "Прямой".

"Марина! Марина, сюда иди!" - крикнул Порошенко своей супруге.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В это время он уже находился за границей Украины - 17 декабря он покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука, который, в отличие от экс-президента, из страны не сбежал, а получил "пидозру" и был отправлен судом под домашний арест.

Вернулся в Украину Петр Порошенко в понедельник, 17 января. В этот же день Печерский суд начал избирать ему меру пресечения, однако вердикт так и не огласили, заседание прервали до среды, 19 января. "Страна" подробно рассказывала о том, как Порошенко вернулся в Украину и почему суд так и не смог вынести по нему решение.

Однако, в среду, 19 января, Печерский райсуд Киева вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в госизмене экс-президенту Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Также Порошенко обязан: не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя и сдать загранпаспорта. "Страна" в обновляемом материале следила за тем, как Порошенко избирали меру пресечения и что происходило у Печерского суда.