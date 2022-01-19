В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили о том, что будут обжаловать меру пресечения в виде личного обязательства, которую сегодня, 19 января, назначил Печерский суд экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене.

Об этом пресс-служба ГБР написала в Facebook.

"Мы считаем, что решение суда касаемо меры пресечения пятого президента Украины не обеспечит соответствующего поведения подозреваемого Петра Порошенко, и поэтому сторона обвинения имеет все основания для его апелляции", - говорится в сообщении.

Напомним, что обжаловать оглашенную меру пресечения собирается и сам Порошенко, чтоб снять с себя наложенные обязательства не вырезать за пределы Киева и области, а также сдать загранпаспорта.

"Речь должна быть не только в виде апелляции...мы надеемся на ответную реакцию международных партнеров, мы будем просить об этом. Свою политическую деятельность я буду активно проводить, включая зарубежные мероприятия, которые заранее запланированы", - сказал Порошенко.

Между тем, "Страна" в обновляемом материале внимательно следит за делом Порошенко, а также за тем, как его сторонники пришли на Банковую.