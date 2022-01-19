Радостные от того, что Петра Порошенко Печерский суд отпустил под личное обязательство, сторонники экс-президента Украины добрались шествием на Банковую, к зданию Офиса президента. "Парад победы" возглавляют нардепы от "Европейской Солидарности".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Руководитель центрального штаба "Евросолидарности" и бывший и.о. президента Александр Турчинов возглавляет движение, которое подошло к Банковой.

"Начался "парад победы" сторонников Порошенко. Колонну, которая шествует на Банковую, возглавляют депутаты от "ЕС". Сам Порошенко, после того как произнёс пламенную речь, сел в бронированный Мерседес и уехал", - сообщает журналист "Страны".

Корреспондент "Страны" с места событий сообщает о том, что правоохранители не досматривают личные вещи участников марша которые проходят на площадь перед ОП.

Между тем, в то время, как шествие только направлялось к Банковой, там уже на тот момент выстроился кордон полиции, а ни о чем не подозревающие дети продолжают кататься на коньках под присмотром Нацгвардии.

Ранее мы писали, что 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В это время он уже находился за границей Украины - 17 декабря он покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.

Вернулся в Украину Петр Порошенко в понедельник, 17 января. В этот же день Печерский суд начал избирать ему меру пресечения, однако вердикт так и не огласили, заседание прервали до среды, 19 января. "Страна" подробно рассказывала о том, как Порошенко вернулся в Украину и почему суд так и не смог вынести по нему решение.

Между тем, мы также писали о том, что сегодня, 19 января, Печерский райсуд Киева вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в госизмене. Петра Порошенко отпустили под личное обязательство.