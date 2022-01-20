Уволившейся с поста внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оказался в списке базы данных сайта "Миротворец". Это произошло практически сразу после того, как он назвал Порошенко злом.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте.

Вскоре после того, как Арестович заявил, что модель "армовира", на которой едет Порошенко – это "закрепление холодной идеологической гражданской войны", и опубликовал критический пост об акциях экс-президента в фейсбуке его внесли на сайт "Миротворец".

Теперь в "Миротворце" Арестович обозначен как "профессиональный провокатор".

Ему вменяют "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также "сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины" и "дискредитацию государственных органов власти и управления"

Среди огромного перечня вменяемых ему преступлений есть даже обвинение в том, что он завел группу солдат на минное поле.

"Но поводом для внесения, безусловно, стал жёсткий наезд Арестовича на Порошенко. И это ещё один показатель того, кто сейчас контролирует "Миротворец", - объясняет произошедшее телеграм-канал "Политика страны".

Стоит отметить, что судью, которая приняла решение об аресте имущества Порошенко, также внесли на "Миротворец".

Напомним, 17 января, в день возвращения Порошенко Арестович объявил о своем увольнении. Через несколько дней он написал большой пост в соцсетях, в котором главной причиной такого решения он назвал проявленную властью слабость в отношении Порошенко.