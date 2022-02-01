В Украине после двухдневного спада число новых случаев ковида снова превысило отметку в 30 тысяч. В течение суток коронавирус выявили у 30 768 жителей страны.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 1 февраля пресс-службой Минздрава.

За сутки ковид обнаружили у 4 056 детей и 337 медиков. В больницы попали 2 069 человек. 192 случая ковида оказались летальными (днем ранее сообщалось о 78 смертях - Ред.). Выздоровели 8 835 человек.

В Украине за сутки сделали 65 655 прививок от коронавируса. 23 278 человек получили первую дозу вакцины, 25 525 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 480 человек, бустерную - 16 372 человека.

Всего с начала пандемии, по данным Минздрава, в Украине выявили 4 095 263 случая коронавируса. Выздоровели 3 631 580 человек. Умерли 100 395 пациентов с ковидом.

Напомним, "Страна" писала о том, что по состоянию на 31 января восемь "оранжевых" областей Украины оказались в шаге от перехода в красную зону карантина.

Также мы писали о том, что ученые назвали способ получить "супериммунитет" к коронавирусу. Он может развиться у тех, кто был привит от ковида, но все равно заразился коронавирусом.