Трижды вакцинированная министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне своего визита в Украину рассказала, что заразилась коронавирусом.

Об этом глава МИД Британии написала в своем Twitter в понедельник, 31 января.

"Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19. К счастью, я сделала три прививки и будут работать из дома, пока нахожусь на самоизоляции", - написала Лиз Трасс.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал на неделе визит в Украину сразу трех премьер-министров и других топ-дипломатов.

Ранее "Страна" сообщала, что во время визита в Киев Борис Джонсон и премьер Польши планируют огласить новый формат сотрудничества с Украиной.

Также мы писали, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетят Украину с рабочим визитом 7 и 8 февраля. По словам руководителя французской дипломатии, они продолжат мобилизацию, "особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности".

Кроме того, мы информировали, что Великобритания не будет отправлять своих солдат в Украину в случае вторжения РФ.