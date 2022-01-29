Глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба заявил, что на смену "челночной дипломатии" времен холодной войны пришла "сетевая дипломатия" с центром в Киеве, содействующая сдерживанию России.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию "Новое время" в субботу, 29 января.

"Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами", - заявил Кулеба.

По словам главы МИД, дипломатия сегодня работает "на сверхвысокой скорости", противодействуя "российской агрессии".

"Украинским властям удалось консолидировать "очень высокий уровень международной поддержки страны", — сказал Дмитрий Кулеба.

"Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию, согласованную с Украиной. Мы знаем, что партнеры слышат от России. Неделя большой дипломатии в Женеве, Брюсселе и Киеве показала сетевую дипломатию в действии. Нынешняя эскалация свидетельствует не о силе России, а о ее слабости", - сказал он.

На заявление министра иностранных дел Украины отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что "дипломатия Украины больше похожа на "финансовую пирамиду" или "сетевой" маркетинг.

"Сетевая - да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному, с уставным капиталом в виде национальных интересов. Давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал "а". В его основе принципы "финансовой пирамиды" - получение доходов членами сетевой структуры за счет постоянных дотаций новых участников", - заявила Мария Захарова.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба остался доволен итогами прошедшей накануне в Париже встречи политсоветников лидеров "Нормандской четверки". Он считает, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование на Донбассе.

Также мы писали, что в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной.