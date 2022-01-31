Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в течение февраля в стране будут отменены все ограничения, которые были введены из-за COVID-19. Первые послабления карантинных мер запланированы уже на вторник, 1 февраля.

Об этом сообщает издание Yle в понедельник, 31 января.

По словам премьер-министра, теперь ресторанам и кафе будет разрешено работать до 21:00. Однако бары обязаны будут прекращать продажу алкоголя в 17:00, а закрываться в 18:00.

Кроме того, заведения могут продолжить требовать сертификаты о вакцинации у посетителей.

Тем не менее пропуска не будут освобождать рестораны от ограничений на продажу алкоголя по крайней мере до середины февраля.

Санна Марин добавила, что в регионе Уусимаа смогут открыться общественные спортивные залы и бассейны.

Также с 1 февраля будут отменены правила на границах Финляндии для пассажиров, прибывающих из стран Шенгенской зоны, и стран Евросоюза, не входящих в Шенгенскую зону.

Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания отменяет паспорта вакцинации от коронавируса, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома.

Мы писали, что Дания вслед за Британией также снимает все карантинные ограничения.

Тем временем, в Украине восемь "оранжевых" областей оказались в шаге от перехода в красную зону карантина.