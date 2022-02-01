Органы здравоохранения Испании решили, что путешественники, которым необходимо сдавать тест на COVID-19 для въезда в страну, должны будут сделать его в течение 24 часов до прибытия, а не за 48 часов, если они выберут тест на антиген.

Об этом сообщает издание The Local.

Исходя из решения испанского Минздрава, теперь туристы, которые проходят проверку на COVID-19 с помощью теста на антиген, будут иметь более короткий период времени для тестирования.

До настоящего времени правила Испании по поводу негативных тестов на антиген требовали, чтобы путешественники проводили тестирование в течение 48 часов до прибытия, однако с 1 февраля срок действия сократился до 24 часов.

Напомним, что Испания вернула к Рождеству масочный режим на улицах. Это произошло из-за резкого роста количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что испанское правительство попросило своих граждан есть меньше мяса, чтобы замедлить глобальное потепление.

Также мы писали, что в МОЗ объяснили украинцам, когда следует делать тест на коронавирус. Медики рекомендуют делать тест при любых признаках ОРВИ.