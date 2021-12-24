Испания приняла закон, который позволит местным властям запрещать курение на пляжах и штрафовать правонарушителей на две тысячи евро (более 61 тысячи грн - Ред.). Таким образом, сенат Испании планирует очистить пляжи от окурков.

Об этом сообщает The Times.

Кроме запрета курения на пляжах, закон запрещает использование одноразовых пакетов и поощряет возврат такой тары, как бутылки, обратно в магазины.

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует снизить выбросы углерода в стране к 2050 году. Санчес выбрал защиту окружающей среды ключевым элементом политики своего правительства.

Сама же поправка была представлена партией зеленых, которые следуют рекомендациям правительства для создания свободных от курения пляжей.

Напомним, что в Украине на прошлой неделе Рада приняла антитабачный закон, который ударит по любителям сигарет с ароматизиторами, вейпов и айкосов. Под полный запрет попадает курительная продукция со вкусовыми ароматами. Аналогично больше нельзя будет продавать в Украине и айкосы с различными вкусами.

Также ранее, "Страна" поделилась рекомендациями медиков о профилактике рака легких, среди которых отказ от курения, в том числе и пассивного, стоит на первом месте.