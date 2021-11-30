В ЦОЗ объяснили украинцам, как можно избежать рака легких, и дали советы по профилактике этого заболевания.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины во вторник, 30 ноября.

В Центре общественного здоровья рассказали, что рак легких возникает, когда клетки легких начинают неконтролируемо делиться. Очаг поражения может располагаться в стенках больших и малых бронхов, бронхиол, а также в самой легочной ткани, где в норме осуществляется обмен газов.

В ЦОЗ пояснили, что если своевременно диагностировать болезнь, то ее лечение может быть более успешным, чем при позднем обнаружении.

Украинцев призвали быть внимательными и рассказали о факторах риска, симптомах и профилактике болезни.

К факторам риска болезни относят: курение и пассивное курение, влияние радона, асбеста и других канцерогенных агентов, употребление определенных диетических добавок.

В Центре общественного здоровья дали советы, как избежать рака легких:

Бросьте курить. Если вы никогда не курили, не начинайте. Поговорите с семейным врачом о стратегиях отказа от курения.

Избегайте пассивного курения. Если вы живете с курильщиком, агитируйте этого человека бросить курить или по крайней мере призывайте не курить дома, а только в отведенных для этого местах. Избегайте мест, где курят.

Проверьте свой дом на радон, особенно если знаете что живете в районе, где он распространен. Дом можно сделать более безопасным.

Избегайте канцерогенов на работе. Принимайте меры предосторожности, чтобы защитить себя от вредного воздействия канцерогенов.

Ешьте больше овощей и фруктов. Это лучшие источники витаминов и питательных веществ. Избегайте приема больших доз витаминов в форме таблеток, ведь это может быть опасно для вашего здоровья.

Будьте физически активными.

В ЦОЗ рассказали о профилактике рака легких. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что каждый пятый человек в мире старше 35 лет умирает от последствий курения. Об этом проинформировал Минздрав Украины.

Также мы писали, что в Минздраве Украины рассказали украинцам, почему вредно курить кальян. В Минздраве проинформировали, что, по данным ВОЗ, один час курения кальяна эквивалентен примерно 100 выкуренным сигаретам.