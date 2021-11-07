Медики назвали главную причину развития рака легких после курения
Второй причиной развития рака легких после курения является радон. Если вы курите и в вашем доме высокий уровень радона, риск рака легких особенно высок.
Об этом сообщает ЦОЗ Украины в официальном аккаунте Facebook в воскресенье, 7 ноября.
Как пояснили в ЦОЗ, радон невозможно увидеть, так же как и ощутить его запах. Впрочем, следует помнить, что этот газ очень опасен.
Радон образуется в процессе естественного радиоактивного распада урана, который находится во всех горных породах и почвах. Кроме этого, радон может быть в воде.
Высвобождаясь из грунта в воздух, радон распадается с образованием радиоактивных частиц. Когда мы дышим, эти частицы оседают на клетках эпителия дыхательных путей, что может привести к повреждению ДНК клеток и вызвать развитие рака легких.
В основном люди испытывают сильнейшее влияние радона в зданиях, где они проживают или работают.
При определенных условиях радон из почвы попадает в воздух помещений и может фиксироваться повышенный уровень, особенно в подвалах и на первых этажах.
Причиной могут стать щели в полах или на стыках, неуплотненные технологические отверстия вокруг труб или кабелей, полости в стенах, а также внутренние водостоки и дренажные системы.
Чтобы снизить вредное влияние радона необходимо помнить о нескольких рекомендациях:
- усовершенствовать вентиляцию в доме;
- регулярно проветривать жилье;
- установить вентиляцию в подвальном или цокольном помещениях;
- обращать внимание на качество строительных материалов, используемых для ремонта или строительства;
- герметизировать пол и щели в стенах.
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