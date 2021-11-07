Второй причиной развития рака легких после курения является радон. Если вы курите и в вашем доме высокий уровень радона, риск рака легких особенно высок.

Об этом сообщает ЦОЗ Украины в официальном аккаунте Facebook в воскресенье, 7 ноября.

Как пояснили в ЦОЗ, радон невозможно увидеть, так же как и ощутить его запах. Впрочем, следует помнить, что этот газ очень опасен.

Радон образуется в процессе естественного радиоактивного распада урана, который находится во всех горных породах и почвах. Кроме этого, радон может быть в воде.

Высвобождаясь из грунта в воздух, радон распадается с образованием радиоактивных частиц. Когда мы дышим, эти частицы оседают на клетках эпителия дыхательных путей, что может привести к повреждению ДНК клеток и вызвать развитие рака легких.

В основном люди испытывают сильнейшее влияние радона в зданиях, где они проживают или работают.

При определенных условиях радон из почвы попадает в воздух помещений и может фиксироваться повышенный уровень, особенно в подвалах и на первых этажах.

Причиной могут стать щели в полах или на стыках, неуплотненные технологические отверстия вокруг труб или кабелей, полости в стенах, а также внутренние водостоки и дренажные системы.

Чтобы снизить вредное влияние радона необходимо помнить о нескольких рекомендациях:

усовершенствовать вентиляцию в доме;

регулярно проветривать жилье;

установить вентиляцию в подвальном или цокольном помещениях;

обращать внимание на качество строительных материалов, используемых для ремонта или строительства;

герметизировать пол и щели в стенах.

Ранее эксперты Центра общественного здоровья при Минздраве объяснили, почему курение кальяна является рисковым занятием.

Между тем, в России ученые выяснили, как вейпы влияют на организм курильщика. Оказалось, что они не так опасны, как никотиновые смеси, но все же вредят организму.