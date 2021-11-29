В Минздраве Украины рассказали украинцам, почему вредно курить кальян.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в понедельник, 29 ноября.

В Минздраве проинформировали, что, по данным ВОЗ, один час курения кальяна эквивалентен примерно 100 выкуренным сигаретам.

Почему же курение кальяна так вредно для здоровья? В МОЗ сообщили, что:

При вдыхании дыма в процессе курения кальяна в организм человека попадают значительно более высокие уровни монооксида углерода (угарного газа), что приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, кислородному голоданию тканей организма с возможным наступлением головокружения и т.д.

У курящих кальян более высокие риски заразиться инфекционными болезнями: туберкулезом, герпесом, гепатитом. От передачи этих заболеваний не спасает сменный мундштук, поскольку основные возбудители инфекций попадают в части кальяна, которые не подвергаются специальной химической и термической обработке после использования, а также вряд ли стерилизуются в общественных заведениях после каждого курительного сеанса.

Кальянный дым повышает риски развития рака легких, респираторных заболеваний, заболеваний ротовой полости. У беременных повышаются риски преждевременных родов.

При курении кальяна в воздух выделяются разнообразные химические вещества: полициклические ароматические углеводороды, являющиеся канцерогенами, угарный газ, твердые частицы, которые могут представлять серьезные угрозы для людей вдыхающих их вокруг. Поэтому даже находиться в помещении, где курят кальян, небезопасно.

Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее АД и индекс увеличения аорты. Это приводит к артериальной жесткости. По данным, опубликованным в The American Journal of Cardiology, даже одна "сессия" курения кальяна влияет на сердцебиение и кровяное давление.

Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, что и в сигаретах.

В МОЗ сообщили о вреде курения кальяна. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что каждый пятый человек в мире старше 35 лет умирает от последствий курения. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит Минздрав Украины.

Также мы писали, что в МОЗ назвали украинцам 15 видов рака, к которым могут привести активное и пассивное курение.