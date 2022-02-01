В Италии станут штрафовать граждан старше 50 лет без прививки от коронавируса
Власти Италии ввели штрафы для невакцинированных от коронавируса граждан старше 50 лет.
Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera во вторник, 1 февраля.
С 1 февраля в Италии начинается обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 50 лет. Каждый, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины, за исключением граждан, освобожденных от вакцинации по состоянию здоровья, подлежит одноразовому штрафу в размере 100 евро.
Кроме того, с 15 февраля лица старше 50 лет должны будут предоставлять зеленый пропуск (COVID-сертификат), чтобы получить доступ к своему месту работы.
Те, у кого нет зеленого пропуска, должны быть отстранены от должностей и заработной платы, но не подлежат дисциплинарному взысканию. Те, кто будет пойман на рабочем месте без сертификата, получат штраф от 600 до 1500 евро.
В случае повторного нарушения размер штрафа удваивается.
Напомним, что Италия 31 марта текущего года отменит режим чрезвычайной ситуации, который был введен два года назад из-за коронавируса.
Ранее "Страна" сообщала, что недавно Италия продлила запрет на въезд туристам из Украины. Это значит, что наши граждане с 1 февраля по 15 марта будут относиться к гражданам стран категории Е, которым въезд в страну будет разрешен только по уважительной причине.
Также мы писали, что в Италии ввели обязательное ношение медицинской маски на улицах. Также в стране сделали необходимостью использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, кино, театрах и на стадионах.