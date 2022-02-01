Власти Италии ввели штрафы для невакцинированных от коронавируса граждан старше 50 лет.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera во вторник, 1 февраля.

С 1 февраля в Италии начинается обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 50 лет. Каждый, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины, за исключением граждан, освобожденных от вакцинации по состоянию здоровья, подлежит одноразовому штрафу в размере 100 евро.

Кроме того, с 15 февраля лица старше 50 лет должны будут предоставлять зеленый пропуск (COVID-сертификат), чтобы получить доступ к своему месту работы.

Те, у кого нет зеленого пропуска, должны быть отстранены от должностей и заработной платы, но не подлежат дисциплинарному взысканию. Те, кто будет пойман на рабочем месте без сертификата, получат штраф от 600 до 1500 евро.

В случае повторного нарушения размер штрафа удваивается.

Напомним, что Италия 31 марта текущего года отменит режим чрезвычайной ситуации, который был введен два года назад из-за коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что недавно Италия продлила запрет на въезд туристам из Украины. Это значит, что наши граждане с 1 февраля по 15 марта будут относиться к гражданам стран категории Е, которым въезд в страну будет разрешен только по уважительной причине.

Также мы писали, что в Италии ввели обязательное ношение медицинской маски на улицах. Также в стране сделали необходимостью использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, кино, театрах и на стадионах.