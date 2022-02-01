Эксперт ВОЗ заявила, что еще рано снимать сразу все ограничения по сдерживанию коронавируса. В организации также призвали к осторожности.

Об этом сказала на брифинге 1 февраля технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

"Мы призываем к осторожности, так как большинство стран не прошли пик "омикрона". В большинстве стран показатель вакцинации низок, при этом также среди и очень уязвимых частей населения. Поэтому сейчас не время для снятия всех ограничений сразу", - сказала специалист.

А исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Марк Райан призвал страны выбирать собственный путь борьбы с COVID-19, следовать ему и "слепо не подражать другим в ослаблении ограничений".

"Те страны, которые приняли решение снять большинство ограничений, также должны быть уверены в способности еще раз ввести меры, чтобы люди были согласны, если потребуется", - добавил сотрудник ВОЗ.

Как пиала "Страна", 31 января премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в течение февраля в стране будут отменены все ограничения, которые были введены из-за COVID-19.

А 1 февраля Дания первой в Евросоюзе сняла все карантинные ограничения.