Спикер парламента Руслан Стефанчук на согласительном совете Верховной Рады в понедельник, 31 января, заявил, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась не только по стране, но и среди парламентариев.

"По информации, которая есть у меня, сейчас заболели 28 депутатов и 78 сотрудников аппарата Верховной Рады. Цифры еще уточняются, так как начало дня", — сказал Стефанчук.

Напомним, 26 января глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде Украины фиксируют увеличение количества заразившихся Covid-19 и анонсировал, что парламент уйдет на карантин.

Также мы писали, что на заседании в четверг, 27 января, нардепы изменили календарный план работы Верховной Рады. 1 февраля Рада откроет сессию и уйдет на каникулы до 14 февраля. Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович заявил, что таким образом власти срывают выполнение Минских соглашений, потому что за это время должны были быть приняты изменения в законы по их политической части, которые сейчас обсуждаются в Нормандском формате.

"Страна" подробно писала о том, почему депутаты снова "прокатили" Офис президента и ушли на долгие каникулы.