Верховная Рада остается большой головной болью Офиса президента.

В четверг, 27 января, парламент, правда, начал плодотворно голосовать, но не по всем пунктам повестки дня. Причем, как и во вторник, 25 января, провалы были знаковые. Так, депутаты не смогли уволить главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, чего добивается Банковая.

В “Слуге народа” (СН) списывают неудачу на поломку в электронной системе голосования “Рада”, которая якобы не зафиксировала голоса “за” десятка депутатов. Но в самой фракции СН не голосовали десятки народных избранников. И союзники власти в парламменте - депутатские группы “За будущее” (ЗБ) и “Доверие” - опять-таки дали только часть своих голосов. Неудивительно, что в этой ситуации “слуги” предпочли сделать длительный перерыв в пленарной работе под благовидной причиной - новый разгул ковида в парламенте.

Что происходит с недавно еще послушной президенту Радой, разбиралась “Страна”.

Отставка в два захода

В провальный для власти пленарный вторник один из руководителей фракции СН уверял нас, что дисциплина в негласной коалиции “слуг”, ЗБ и “Доверия” плюс пропрезидентски настроенная часть фракции “Голоса” и часть внефракционников скоро будет восстановлена. Рада снова начнет голосовать, как нужно ОП.

Однако в четверг парламент снова работал через раз. Провалились ряд знаковых голосований. Прежде всего, не удалось уволить с должности руководителя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. За это решение, стоявшее первым в повестке дня, проголосовали только 223 депутата, причем из самых разных фракций. Но недостаточно дала СН: только 175 голосов из 242-х возможных.

При этом утром во фракции достаточно уверенно прогнозировали его отставку.

“Вопрос отставки господина Сенниченко не просто назрел, а перезрел. Чего только стоит приведение в состояние коллапса рынка оценки имущества и скандальная приватизация знаковых государственных предприятий по заниженной стоимости. По моей информации на вчерашний день, было более 230 голосов “за”, - написал в своем Телеграм-канале народный депутат Александр Качура (СН).

Сенниченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Но, как писала “Страна”, на самом деле его отставка - это требование Банковой после скандала с продажей киевского завода “Большевик”. Довести дело до конца ОП не дала их собственная фракция.

Оправдание провальному голосованию нашли своеобразное. После оглашения результата выяснилось, что голоса ряда депутатов (“десятка”, как заявили в сессионном зале) не были засчитаны якобы из-за сбоя в работе системы электронного голосования “Рада”, что в СН посчитали удобным оправданием.

“Во время голосования подкачала устаревшая электронная система “Рада”, отключился целый ряд в секторе “Батькивщины”, - написал в Телеграм-канале все тот же нардеп Качура (СН).

Систему будут чинить, а Сенниченко уже написал новое заявление “по собственному”, которое парламенту опять придется проводить по полной процедуре.

По всей видимости, ход событий в Раде подвиг власть поменять тактику в отношении других важных пунктов повестки дня. Как утверждает источник в руководстве одной из фракций, с рассмотрения в этот день неслучайно сняли законопроект №6507 о приватизации угледобывающих предприятий и продажу арестованного имущества, инициатором которого выступила группа народных депутатов от СН во главе с первым зампредседателя фракции Андреем Мотовиловцем. Официально это объяснили необходимостью “продолжения консультаций”.

На самом деле руководство “Слуги народа” испугалось провалить и это голосование, говорит нам собеседник среди оппонентов власти.

“Этот закон хотят принять под приватизацию ПАО “Центрэнерго”, - сказал он “Стране”.

“Центрэнерго - последний неприватизированный актив угольной генерации в Украине, который хотят объединить с перспективными государственными шахтами для будущей продажи. Правда, непонятно, кому это нужно сейчас, когда из страны бегут инвесторы. Хотя, возможно, кто-то приближенный к власти хочет положить на этот объект глаз, раз лоббируют приватизацию провластные депутаты. Если предыдущие власти создавали схемы с “Центроэнерго”, значит, какая-то маржа там образовывается”, - объясняет эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

Однако перемена тактики не спасла власть от провала законопроекта №5719 о зачислении акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачными изделиями. Несмотря на название, туда вписали также снижение НДС для внутренних перевозок с 20-ти до 7%, а также фиксацию объема государственного фонда регионального развития (ГФРР) на уровне 1,5% доходов бюджета, что важно для депутатов-мажоритарщиков.

Обе поправки были провалены, хотя они вносились главой “бюджетного” комитета Юрием Аристовым (СН). То есть были одобрены властями.

“Снизить НДС заинтересованы все работающие внутри страны частные авиаперевозчики, а еще власть, которая говорит о создании госкомпании “Украинские национальные авиалинии”. Правда, непонятно, отчего такие аппетиты при таком “жирном” куске, как внутренние перелеты. Поправку ГФРР провалили, потому что 1,5% доходов госбюджета - это для “мажоров” до фига”, - объясняет один из видных оппонентов власти.

К слову, “Доверие” добавило 12 голосов из 20-ти, а ЗБ отделалось 4 голосами из 21-го. Обе группы состоят из победителей выборов в мажоритарных округах. Как поговаривают в парламентских кулуарах, многие мажоритарщики в обоих парламентских объединениях не хотят четких цифр в отношении ГФРР, что якобы может сказаться на поступлениях на округа.

Закон целиком, кстати, Рада также не поддержала, отправив на доработку к повторному второму чтению.

Впрочем, есть еще одна версия провала, на которой настаивает один из оппонирующих СН депутатов.

“Всем пофиг на №5719 и законы о пчеловодстве (№5274 и №5274-1, тоже проваленные парламентом- Ред.). В парламенте крепнет желание разваливать монобольшинство. Даже внутри него самого. И все делается с этой целью”, - настаивает собеседник, по словам которого, желание продолжать такой курс у оппозиционно настроенных фракций сохраняется.

В СН же в ходу прежнее объяснение проблем с голосованием: ковид косит ряды монобольшинства.

“У нас где-то 25 депутатов находятся на больничном. Еще и сегодня есть заболевшие. Завтра не знаю вообще, какая будет явка. Реально проблемы с голосами, что можно принять, когда 160-170 депутатов от “Слуги народа” в сессионном зале. Поэтому сейчас берем таймаут”, - говорит “Стране” народный депутат Качура (СН).

Удобный предлог

По предложению “слуг” парламент изменил календарный план, устроив себе вторую очередь каникул до 14 февраля. Правда, 1 февраля депутаты соберутся для принятия нашумевшего закона о Регистраторах расчетных операций (то есть кассовых аппаратов) для предпринимателей-физлиц.

Не все поверили в аргумент ковида.

Народный депутат от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Александр Колтунович заподозрил, что перерыв в работе Рады нужен, чтобы сорвать выполнение Минских соглашений.

26 января возобновились переговоры советники лидеров стран “нормандской четверки” (Германия, Россия, Украина, Франция) на тему договоренностей. Следующая встреча намечена через две недели. А ведь украинскому парламенту отведена одна из главных ролей в воплощении “Минска”.

“Почему мы сейчас не можем идти на так называемые каникулы или работать в комитетах. Потому что Верховная Рада должна проголосовать минимум четыре пункта из комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Это пункт 4 по выборам, пункт 5 по амнистии, пункт 8 по снятию экономической блокады и восстановлению экономических отношений и начать диалог по прямым переговорам с ОРДЛО по пункту 11 - а это касается особого статуса Донбасса. Поэтому Верховная Рада не имеет морального права подставлять высшее руководство страны и идти на каникулы вместо того, чтоб выполнять комплекс мер по Минским соглашениям”, - заявил народный депутат Колтунович (ОПЗЖ).

Теперь же даже теоретически ничего Рада принять не сможет. Зато Ермак сможет при встрече с Козаком и другими участниками “нормандских” переговоров развести руками: мол, депутаты ввели карантин в Раде и разошлись.

По еще одной из версий такой перерыв в работе связан с крайне тяжелой ситуацией внутри "слуг народа".

"У Банковой начались большие проблемы с собственной фракцией. Главная причина - крепнущая уверенность большинства фракции, что они в будущий парламент под флагами Зеленского не попадут. А потому они активно смотрят по сторонам. Тем более что оппоненты Зеленского выделяют неплохие бюджеты", - говорит источник в парламенте.