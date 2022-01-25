В первый же день пленарной работы после зимних каникул Верховная Рада провалила ряд важных для Банковой голосований. В парламенте по-прежнему существует формальное монобольшинство "Слуги народа" (СН), которое, однако, уже не обходится без голосов депутатских групп "За будущее" (ЗБ) и "Доверие" и отдельных депутатов.

Однако во вторник, 25 января, ЗБ и "Доверие" не голосовали в нескольких знаковых случаях. А даже когда они и поддерживали законопроекты, то голосов все равно не хватало, так как "слуги" давали менее 200 голосов.

Не помогли и внефракционники, и часть "Голоса".

Отметим, таких провалов по ключевым голосованиям в Раде не было почти год. В последнее время депутаты "слуг" голосовали более-менее дисциплинировано. А группы-сателлиты им помогали исправно. И вот, получается, машина дала сбой.

В СН уверяют, что виной всему плохая явка депутатов.

И что в четверг, 27 января, голосование пойдет как по маслу.

А вот оппоненты уверяют, что провалы не случайны и говорят о серьезных центробежных тенденциях во фракции.

В ситуации разбиралась "Страна".

Казус Денисовой и не только

Верховная Рада вернулась с зимних каникул и преподнесла неприятные сюрпризы ОП.

Во-первых, депутаты не поддержали идею создания временной следственной комиссии (ВСК) парламента для проверки деятельности уполномоченной Рады по правам человека Людмилы Денисовой (на Банковой ее намерены снять до истечения срока полномочи в 2023 году, а для этого и хотели создать ВСК).

Соответствующий проект постановления, инициированный "слугой народа" Максимом Дырдиным, поддержали только 202 народных депутата.

При этом фракция СН дала только 173 голоса из 242-х. Да и плюс к тому и сателлиты власти в Раде - депутатские группы "За будущее" и "Доверие" отказались голосовать "за", а некоторые их депутаты даже нажали кнопку "против".

Во-вторых, в повестку дня работы Рады не включили президентские законопроекты о двойном гражданстве и экономическим паспорте украинца (проект постановления №5893-18 спикера Руслана Стефанчука). Голосов "за" собралось только 215-ть, из них СН — 180, ЗБ — 12 из 21-го, "Доверие" - 13 из 20-ти.

В-третьих, не набрал голосов правительственный законопроект №6084 об усилении ответственности за подделку ковид-паспортов во втором чтении. "За" были только 186 депутатов. 163 голоса — это СН, 1 — ЗБ, 11 — "Доверие".

"Совсем плохо с голосами у власти", - ехидно комментировал работу Рады в своем Телеграм-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, который недавно лишился руководства фракцией "Голоса" - как считается, с подачи Банковой.

Чем же был вызван сбой в голосованиях, случившийся аккурат в день рождения президента Владимира Зеленского?

Собеседники в СН в разговоре со "Страной" сетовали на отсутствие части своих депутатов в сессионном зале "по объективным причинам".

"Наших депутатов было меньше обычно в сессионном зале. Часть пребывает в составе двух делегаций за рубежом, часть - заболели (как утверждают в СН, таковых - 15 человек - Ред.) Не голосовали члены МФО Разумкова (внутрифракционная группа, ориентирующаяся на экс-спикера Дмитрия Разумкова — Ред.) По Денисовой они воздержались или не голосовали. Думаю, что через неделю ситуация с голосами будет другой", - уверяет народный депутат Алексей Устенко "Страну".

Народный депутат Александр Бакумов (СН), который входит в МФО "Разумная политика" Разумкова и воздержался при голосовании за вопрос Денисовой, намекает, что ВСК хотели создать, чтобы снять омбудсмена с должности.

"Но есть же четкие основания в соответствующем законе Украины для досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека. Причем тут вообще ВСК? Аргументы коллег за ее создание меня вообще не впечатлили. Они предложили правовой абсурд. Если у нас есть претензии к упомолноченной, давайте ее вызовем в сессионном зал, послушаем доклад. А далее в рамках регламента мы можем или ее уволить, или выразить доверие", - говорит Бакумов.

Народный депутат Сергей Рудык ("За будущее", ЗБ), проголосовавший против постановления, также говорит о слабой аргументации "слуг народа", представлявших проект постановления.

"Мой коллега Дмитрий Лубинец, глава профильного в этом случае комитета, заявил с трибуны, что поводом для проверки деятельности Денисовой стала жалоба некоего человека, который пишет во все органы власти запросы и требует, чтобы в десятидневный срок ему предоставляли ответы. И на этом основании мы должны теперь создать целую комиссию против уполномоченной", - сказал народный депутат Рудык (ЗБ) "Стране".

Другое объяснение провалу голосованию дает собеседник среди внефракционных депутатов, знающий ситуацию внутри СН.

"ОП хочет отомстить Денисовой за позицию против любимой затеи - закона об олигархах. Она ж говорила, что он нарушает Конституцию, и призывала направить его в Венецианскую комиссию. Но "слуги" профукали голосование за создание ВСК по Денисовой. Потому что проект шел без пометки VIP. Если за такой не проголосуешь - минус 2-5 тысяч долларов из зарплаты в конверте. Вот они и отнеслись шаляй-валяй. Кто в буфете сидел, кто с прессой общался, кто курил. Людей не хватило. "Доверие" не голосовало, потому что Веревский, Косюк (влиятельные в сельском хозяйсмтве бизнесмены Андрей Веревский и Юрий Косюк — Ред.) тоже олигархи, и не хотят подыгрывать в этой теме ОП. "За будущее" не голосовало из-за того, что Денисова — ставленница Авакова (экс-министр внутренних дел Арсен Аваков - Ред.), и она часть его сохраняющегося влияния на МВД. Какие-то аваковские не голосовали и в СН. "Коломойские" (ориентированные на олигарха Игоря Коломойского депутаты - Ред.) ему помогли", - объясняет нардеп.

При этом он считает, что ОП не откажется от идеи "подвесить" Денисову, либо вернувшись к идеи ВСК в более удобное время, или каким-то другим способом. "Они (в ОП — Ред.) люди мстительные. Не удивляюсь, если после нагоняя Арахамия и Мотовиловец начнут снова тащить проект Дырдина или кем-то перевнесенный проект", - утверждает источник.

Правительство в опасности

Но, как уже было сказано выше, дело не ограничилось одной уполномоченной по правам человека. Еще показательно в день рождения Зе не включили его инициативы в повестку дня (в том числе и широко распаренная лично президентом идею об экономическом паспорте украинца) и провалили кабминовский проект о борьбе с поддельными ковид-сертификатам, уже принятый в первом чтении. Более того, его не смогли отправить на повторное второе чтение, выбросив саму идею ужесточения наказания в корзину для мусора.

И это якобы произошло не просто так.

Как утверждает источник среди оппонентов власти в парламенте Офису президента преподали урок.

"Мы совместными усилиями с разными группами внутри "Слуг народа" провели воспитательную работу. И это только начало", - говорит он.

По словам одного из депутатов фракции президента, там ведется активная работа противников Зеленского по перевербовке депутатов.

"В последнее время их аргументы встречают большее понимание. Во-первых, резкое падение рейтинга партии "Слуга народа" да и самого президента. У "слуг" рейтинг уже стабильно ниже, чем у партии Порошенко и, понятно, что 3/4 нынешней фракции в будущей Раде не окажется. А это сильно снижает лояльность. Во-вторых, политика Банковой по штрафам за неправильные голосования. Это сильно раздражает людей ("Страна" уже подробно об этом писала здесь - Ред.). А потому и смотрят все чаще по сторонам. Отсюда и такое мало число голосов, которые во вторник давали депутаты фракции", - говорит источник.

Собеседник в руководстве фракции СН, однако, считает, что неудачной для голосований была обстановка в этот день. "Ковид, делегации, ФОПы (многолюдные протесты предпринимателей возле парламента во вторник - Ред.). Думаю, к четвергу будет получше. А наши оппоненты пусть говорят. Они всегда говорят", - смеется источник.

В то же время политолог Руслан Бортник допускает, что оппоненты команды Зеленского в Раде пробуют "раскачать" политическую ситуацию с целью ослабить правительство, выбить себе какие-то уступки или даже добиться его отставки.

"Начался бюджетный год. Мои собеседники среди депутатов говорят, что каких-то усилий Кабмина по выполнению достигнутого в бюджете компромисса нет. Уже 20-е числа января, а то, что там заложено, не начинает выполняться. Но одновременно началась и большая игра вокруг будущего правительства. Есть ощущение, что Шмыгаля все же будут менять. И, конечно, это ситуаций хотят воспользоваться группы влияния в Раде и за ее пределами. И если не поучаствовать в этом новом коалиционном правительстве, но хотя бы видеть какие-то уступки у Шмыгаля, пока он не покинул кресло. И многие провластные депутаты боятся возможной российской агрессии и коллапса нынешней политической системы и задаются вопросом «Какие сейчас результаты их сотрудничества с властью?" Они не хотят от власти "завтраков". Неуверенность в будущем провоцирует аппетиты внутри Рады и околопарламентской среде", - полагает эксперт.