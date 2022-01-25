Во вторник, 25 января, на заседании подкомитета Рады по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии было принято решение рекомендовать парламента назначить внеочередные местные выборы в Запорожье и других городах на 30 октября 2022 года.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Микиша в своем Тelegram-канале.

На заседании подкомитета по выборам Рады было принято решение рекомендовать парламента назначить внеочередные местные выборы на 30 октября 2022 года:

мэра Запорожья,

мэра Кривого Рога,

мэра Бердянска,

мэра Свалявы.

"Как и предполагала "Страна" власти пытаются максимально отсрочить выборы городского головы Кривого Рога, хотя все документы для этого были готовы уже давно и выборы было назначать и на конец марта.

Но у Зеленского пока нет своего сильного кандидата на эту должность, а потому он хочет потянуть время", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в конце сентября прошлого года мэр Запорожья Владимир Буряк ушел в отставку. Полномочия городского главы возложили на секретаря городского совета Анатолия Куртева, который является представителем "Слуги народа".

Решению Буряка уйти в отставку предшествовали обыски в его кабинете и у его советников, которые он сам назвал неприкрытым способом давления. Перед этим Буряк обратился к Раде с просьбой вынести решение в связи с ситуацией в Запорожском горсовете. Он обвинял депутатов горсовета в игнорировании сессий, в ситуации подробно разбиралась "Страна".