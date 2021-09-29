В среду, 29 сентября, состоялась внеочередная сессия Запорожского городского совета. Депутаты рассмотрели и поддержали решение о досрочном прекращении полномочий городского главы Владимира Буряка.

Как сообщает сайт горсовета, соответствующее решение было вынесено на голосование с учетом заявления мэра.

На заседании провели тайное голосование, котором приняли участие 50 депутатов. Секретарь городского совета Анатолий Куртев объявил его результаты: решение мэра о прекращении полномочий поддержали 45 человек, против проголосовали два, воздержались три.

Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского главы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет исполнять их до избрания мэра на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которую изберут на очередных выборах. Куртев поблагодарил депутатов за поддержку и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Как заметил Телеграм-канал "Политика "Страны", Куртев является представителем "Слуги народа". То есть власть в городе на ближайшее время переходит к "слугам".

"Выборы, по идее, должны быть назначены на конец марта. Одновременно с выборами мэра Кривого Рога. Впрочем, дата будет зависеть от планов Офиса президента, который наверняка захочет поставить во главе города своего человека", - пишет канал.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о сложной ситуации в Запорожье и желании мэра распустить горсовет.

Противостояние накалилось в конце августа, когда у Буряка провели обыски.