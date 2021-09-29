Мэр Запорожья Владимир Буряк 29 сентября заявил о намерении уйти со своего поста. Намерение он озвучил во время сессии Запорожского городского совета.

Об этом сам Буряк сообщил на своей официальной странице в Фейсбуке.

Причиной такого решения градоначальник назвал плохое самочувствие.

"Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - написал мэр.

Также он заверил, что из города уезжать не собирается и из политики тоже не уходит.

"...Партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - заверил городской глава.

"Таким образом, в Украине скоро будут выборы мэра ещё одного крупного города. Напомним, в конце октября пройдут выборы мэра Харькова, а в конце марта - мэра Кривого Рога. Что касается Буряка, то против него объявила войну практически вся местная элита, а потому дело уже давно шло к отставке", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Два года назад мы сообщали, что Буряк перенес две операции на сердце.

А в июле этого года "Страна" подробно рассказывала о сложной политической ситуации в Запорожье и желании мэра распустить горсовет.

Спустя месяц к мэру пришли с обысками, в связи с чем он заявил о небывалом давлении на него.