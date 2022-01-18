Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает украинскую власть безотлагательно провести местные выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сказано в заявлении политической силы.

В партии напомнили, что уже второй год полмиллиона украинских граждан лишены права на выборы и местное самоуправление. В 2020 году в 18 ОТГ на Донбассе были введены военно-гражданские администрации.

"Теперь, вопреки Конституции и базовым демократическим принципам, несмотря на возмущение граждан и позицию международного сообщества, последовательно отказывается проводить там выборы. Согласно недавнему решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) местные выборы не состоятся там и весной 2022 года", - сказано в сообщении.

В "ОПЗЖ" напомнили, что право на участие в выборах - важное политической право человека, которое закреплено Конституцией и международными нормами.

"Зе-команда уничтожает в Украине демократические основы государства и грубо попирает политические, социальные, культурные права граждан... "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти преодолеть свой страх и безотлагательно провести выборы в 18 ОТГ на Донбассе. Отказаться от разрушительной для страны диктаторской политики и обеспечить право граждан на выборы", - сказано в заявлении.

Напомним, на Донбассе снова перенесли намеченные на 27 марта 2022 года местные выборы. В ОГА уточнили, что на данный момент невозможно обеспечить 100% безопасность граждан во время проведения таких выборов.

Также сообщалось, что в августе 2020 года ЦИК через подлог запретила местные выборы на Донбассе, лишив права голоса полмиллиона людей.