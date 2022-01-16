С сегодняшнего дня в Украине вступила в силу новая норма закона о языке - теперь общенациональные печатные СМИ должны издаваться на украинском языке. Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала закон дискриминационным по отношению к правам русскоязычных граждан и потребовала изменить языковое законодательство.

Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

"С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС – запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможны", - говорится в сообщении.

В связи с этим "ОПЗЖ" потребовала пересмотреть языковое законодательство и "прекратить дискриминацию культурных, языковых и образовательных прав русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин".

"Обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции Украины (в том числе ч. 3 ст. 10), которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств", - указывается на сайте.

Напомним, накануне нового года главред "КП в Украине" сообщила о переходе газеты на украинский. Позже аналогичное заявление сделал и главред газеты "Вести".

"Страна" узнала, что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации.