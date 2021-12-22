С 16 января 2022 года в соответствии с законом о тотальной украинизации все печатные СМИ Украины должны выходить на украинском языке.

Об этом напомнили в Госкомтелерадио.

Для печатных средств массовой информации, у которых в свидетельстве о регистрации указана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать позже - с 16 июля 2024 года.

Единственный вариант печати на альтернативных языках - дублировать весь тираж на украинском, что экономически никто не потянет.

"Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть присланы в соответствии с законодательством, даже если кроме обязательных экземпляров больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить", - напоминают в Госкотелерадио.

Закон запрещает размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского.

Исключения - английский язык, официальные языки ЕС, языки коренных народов. Русский язык не под один из этих критериев не подпадает. Таким образом, если закон не поменяют, то с января 2022 года исчезнет общенациональная русскоязычная пресса, а с июля 2024 года - местная.

Напомним, летом КСУ признал конституционным закон о тотальной украинизации.

Впрочем, как писала "Страна", судья Конституционного суда Александр Литвинов назвал сомнительным легитимность вердикта по конституционности закона о тотальной украинизации. По его словам, во время вынесения решения участие двух судей в заседании было заблокировано.