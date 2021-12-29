Всеукраинская газета "Вести" завтра, 30 декабря, в последний раз выйдет на русском языке. Она переходит на украинский язык в соответствии с требованием закона о тотальной украинизации, согласно которому с 16 января 2022 года все печатные СМИ Украины должны издаваться на украинском.

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор газеты Антон Савичев.

"Сегодня ушел в печать последний выпуск газеты "Вести" в 2021 году. Последний выпуск на русском языке", - написал Савичев.

После чего продолжил пост на украинском: "лучшее – впереди! PS Теперь "пропаганда и нарративы" исключительно на государственном языке!". И поставил смайлик.

Как писала "Страна", с 16 января 2022 года в соответствии с законом о тотальной украинизации все печатные СМИ Украины должны выходить на украинском языке. Исключение закон делает только для печатных средств массовой информации, у которых в свидетельстве о регистрации указана местная сфера распространения. Для них требование о языке издания начнет действовать позже - с 16 июля 2024 года.

22 декабря главный редактор издающейся на русском языке газеты "КП в Украине" Оксана Богданова заявила, что ближайший номер газеты выйдет на русском, а уже с 16 января будет выходить на украинском языке.