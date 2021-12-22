Главный редактор газеты "КП в Украине" (издаётся на русском языке) Оксана Богданова прокомментировала "Стране" норму закона о тотальной украинизации, по которой с 16 января печатные СМИ должны издавать на украинском языке.

Она заявила, что ближайший номер газеты выйдет на русском, а уже с 16 января будет выходить на украинском языке.

"Мы будем действовать в рамках действующего законодательства, которое выступает в силу с 16 января. Две версии газеты и на украинском, и на русском очень дорого издавать, потому что основные расходы — бумага, печать и реализация. То есть, расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно", — рассказала Богданова.

По ее словам, редакция будет наблюдать, как на нововведения отреагирует читатель.

"У нашего издания есть ядро читателей, которое привыкло читать это издание в его нынешнем виде. Читатель всегда болезненно реагирует, когда мы убираем какие-то постоянные рубрики или меняем телепрограмму. Принесёт ли украиноязычная версия новых читателей? Я надеюсь, что те, кто принимал решение о переводе печатных СМИ на украинский язык массово подпишутся на 10-15 изданий минимум на год", — отметила Оксана Богданова.

Напомним, мы уже сообщали о том, что с 16 января следующего года в соответствии с законом о тотальной украинизации все печатные СМИ Украины должны выходить на украинском языке.

Исключение сделано для местных изданий, которые должны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года.

Так, еще летом КСУ признал конституционным закон о тотальной украинизации.