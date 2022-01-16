Сегодня, 16 января, в Украине вступила в силу новая норма закона о языке. С этого дня общенациональные печатные СМИ страны должны издаваться на украинском языке.

При этом они могут издаваться и на других языках, однако параллельно они должны издаваться таким же тиражом на украинском. При этом одинаковыми в обеих версиях должны быть содержание, объем и способ печати. Также они должны иметь одинаковую нумерацию и издаваться в один день.

Закон запрещает размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского.

Исключения - английский язык, официальные языки ЕС, языки коренных народов. Русский язык не под один из этих критериев не подпадает. Таким образом, если закон не поменяют, то с января 2022 года исчезнет общенациональная русскоязычная пресса, а с июля 2024 года - местная.

Также исключение сделано лишь для региональных медиа, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года.

Для нарушителей предусматривается штраф от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6,8-8,5 тысячи гривен). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов (8,5-11,9 тысячи гривен). Однако привлечь нарушителей к административной ответственности языковой омбудсмен сможет только с 16 июля 2022 года.

Ранее "Страна" узнала, что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации. В частности, мы выяснили, какое издание будет выпускать сразу две версии газеты, почему исчезнут кроссворды и как на нововведения отреагирует читатель.

Напомним, накануне нового года главред "КП в Украине" сообщила о переходе газеты на украинский. Позже аналогичное заявление сделал и главред газеты "Вести".