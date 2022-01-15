На Донбассе вновь отложили проведение местных выборов в отдельных территориях, намеченные на 27 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального избирательного комитета.

Донецкая и Луганская ОГА направили в ЦИК заявление о том, что провести выборы в отдельных территориальных общинах на Донбассе в марте этого года невозможно.

"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В ОГА уточнили, что на данный момент невозможно обеспечить 100% безопасность граждан во время проведения таких выборов.

"Областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте сообщения.

Речь идет о 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общинах Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

Напомним, что ранее апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения выборов отдельных депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

После этого ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА с вопросом о возможности проведения выборов на Донбассе.