Центральная избирательная комиссия Украины обратилась в Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов, там где они были отменены в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В Комиссии мотивируют это тем, что в Донецкой и Луганской областях проводится операция Объединенных сил по обеспечению безопасности. Соответственно, на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащему обеспечению проведения выборов.

"Поэтому в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций, как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года. И как уже неоднократно отмечалось – ЦИК не уполномочен самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащего уровня безопасности и возможность избежать террористической угрозы во время организации и проведения выборов на этих территориях", - отметили в комиссии.

Также в ЦИК напомнили, что в соответствии с избирательным кодексом первые выборы могут проводиться дважды в год: в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября и должны быть назначены не позднее 70 дней до дня выборов. Следовательно, при признании возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье марта 2022 года Комиссия должна принять решение об их назначении не позднее 16 января 2022 года.

ЦИК ожидает выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года.

Напомним, в августе 2020 года ЦИК через подлог запретила местные выборы на Донбассе, лишив права голоса полмиллиона людей.

А минувшим летом в Комиссии решили, что нельзя провести местные выборы на подконтрольных территориях Донбасса уже в октябре 2021-го. Такой вывод был сделан на основе ответа от Луганской и Донецкой ОВГА.

При этом уже есть вступившее в законную силу решение суда, который обвязывает ЦИК провести выборы. Но ЦИК это решение не исполняет.