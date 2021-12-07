Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала четыре группы, которые инициировали всеукраинский референдум по вопросам газа, приватизации, рынка земли, игорного бизнеса.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 6 декабря, ЦИК Украины.

"Сегодня комиссия зарегистрировала четыре инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе", - говорится в сообщении ведомства.

В ЦИК добавили, что группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на референдум четырех вопросов:

о поддержке продажи объектов стратегической собственности Украины;

о поддержке возможности продажи земель сельскохозяйственного назначения;

о поддержке легализации игорного бизнеса;

о поддержке инициативы о том, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся ее гражданам с целью использования для бытовых нужд и государственным и коммунальным предприятиям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более, чем 30%.

Конечным сроком сбора подписей ЦИК назначила 6 марта 2022 года. Собрание по референдуму состоится 10 декабря.

ЦИК зарегистрировала группы по четырем вопросам для всеукраинского референдума. Источник: Facebook/Центральная избирательная комиссия

Ранее "Страна" сообщала, что Центральная избирательная комиссия прекратила инициативы о проведении всеукраинского референдума о легализации марихуаны и по еще четырем вопросам. Инициативы были зарегистрированы в конце августа и в определенный срок соответствующие документы в ЦИК не поступили.

Мы подробно разбиралась, как референдумы в Украине превращают в профанацию - власти специально подают постоянно через подставных людей заявки на проведение референдумов, блокируя возможности различных партий (которые в реальности хотят провести референдум) подать свои заявки. По итогу, "подставные" группы необходимые документы не дают и ЦИК прекращает их деятельность.