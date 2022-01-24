Тема "зарплат в конвертах" стала не только щепетильной и болезненной для фракции "Слуга народа" и Офиса президента, но и фактически первым коррупционным скандалом в партии Зеленского.

Впервые об этом сообщила "Страна" в октябре 2019 года, что для многих объяснило слаженность голосования молчаливой партии президента.

Позже информацию о "чёрном нале" подтвердили нардеп Анна Скороход и покойный депутат Антон Поляков.

Спустя два года экс-глава ОП Андрей Богдан не просто косвенно подтвердил эту информацию, но и заявил, что депутатам урезают зарплату в случае, если они не голосуют за нужные законопроекты.

Публично депутаты фракции все отрицали как на духу. Однако за три года ни один депутат так и не подал иск в суд против журналистов.

Тема нелегальных выплат депутатам в долларах стала секретом Полишинеля: все об этом знают, но в слух говорить не принято.

Мнимая тайна продолжает обрастать деталями, а ставки "зарплат в конверте" растут — во-первых, инфляция, во-вторых, рейтинги власти падают, а усиленное финансирование помогает удерживать монобольшинство.

Вначале каденции зарплаты выплачивались в трех ставках: 5, 10, 15 тысяч долларов в месяц. Повышенные выплаты в ставках 10-15 тысяч долларов получало партийное начальство среднего звена — замы глав фракции, главы комитетов или отдельно ценные депутаты, которым давали особые поручения.

Остальным выплачивали по "десятке" и по "пятерке" в месяц в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата.

Со временем аппетиты депутатов выросли, поэтому Офис президента вынужден был повысить ставки. Таким образом с октября 2020 депутаты начали получать от 15 до 50 тысяч долларов, в зависимости от занимаемой должности и фактора личности.

Но и этого оказалось недостаточно.

Отставка спикера Разумкова и начало формирования межфракционного объединения "Розумна политика", смена информационного и политического курса Рината Ахметова, а также продолжающееся падение рейтинга президента в очередной раз привели к необходимости укрепить монобольшинство купюрой.

Чтобы обеспечить стабильность внутри партии, в декабре 2021 минимальные выплаты увеличили до 20 тысяч долларов.

"20 тысяч долларов — это самая минимальная зарплата, а руководители комитетов получают от 80 до 100 тысяч долларов", — рассказал источник.

По информации источников "Страны", в руководстве партии поняли, что повышение зарплат не располагает депутатов быть более лояльными, поэтому решили, что система штрафов поможет найти управу на непослушных нардепов. Однако тут же натолкнулись на глухое сопротивление депутатов.

"Тема со штрафами и возмущением нардепов по этому поводу - главное, что сейчас обсуждается среди "слуг народа", - сказал "Стране" один из депутатов.

"Штрафы от 5000 долларов"

Штрафуют "Слуг народа" в основном за не голосование за важные законопроекты.

"Например, голосуют за важную поправку, а депутат вышел в кулуары. Типа не успел нажать на кнопку. В таком случае Мотовиловец (Андрей, первый замглавы фракции — Ред.) отмечает в своей ведомости, что депутат отсутствовал. За это его могут оштрафовать, причем индивидуально, но не меньше чем на 5000 долларов. Иногда говорят: вообще не заплатим. Все зависит от того, о каком депутате идет речь. Тем более штраф неминуем если в зале был, но не голосовал, либо проголосовал против или воздержался", — рассказал источник внутри фракции.

Впрочем, сам Андрей Мотовиловец в комментарии "Стране" ожидаемо отрицает существование зарплат в конвертах и штрафы.

"Первый раз про это слышу. Сплетни и манипуляция", — сообщил Мотовиловец.

Однако источники "Страны" в парламентских рядах, настаивают, что наша информация о выплатах, как была так и остается правдивой. По их словам, самые недисциплинированные в партии — мажоритарщики, их штрафуют больше всего.

"В основном пытаются трусить мажоритарщиков, поскольку со списочниками разговор короткий: "Забыл благодаря кому стал депутатом?". С мажорами так не прокатит, поэтому их начали шантажировать деньгами и страхом: если не дадите голоса, получите "папку СБУ" или минус 5000 от зарплаты", — сказал источник.

На тех, кому недостача в конверте не играет роли, придумали другую управу.

"Если мажоры не голосуют, им не видать соцэконом на округ. Иными словами, лояльных к Офису депутатов поощряют возможностью лоббировать перераспределение субвенций, за что они получают процент на местах. Например, строительство стадиона в областном центре. Область и стадион депутату, добившемуся финансирования этого проекта, — процент от общей суммы, выделенной на область. Таким образом, если депутат не голосует по линии партии, он просто теряет возможность лоббировать свои шкурняки, на которых он на самом деле зарабатывает", — сообщил источник.

Штрафы и постоянные угрозы усилили градус раздражения в монобольшинстве.

Депутаты-мажоритарщики начали прицениваться на стороне и размышлять на тему, с кем и как пойдут в следующий созыв Рады.

"После того как началась война Зеленского с Ахметовым, в лагере наших противников с деньгами стало значительно лучше, - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа". - Они предлагает минимум "сотку" за дружбу. Понаблюдайте за депутатами, которые с ним аффилированны. Люди приоделись, начали покупать себе недвижимость и телеканалы. А у нас за какие-то жалкие 20 тысяч долларов в месяц "еб@т мозги" еще и требуют посещать все заседания, где можно умереть со скуки. Сидишь как идиот, на кнопки нажимаешь и копейки получаешь. Вслух об этом говорить никто не станет, но их жлобство грозит "итальянской забастовкой". До выборов всего ничего, очевидно, что из нынешних депутатов фракции "Слуга народа" в будущую Раду попадут от силы несколько десятков. А потому времени и возможности заработать нормальные деньги все меньше и меньше. В ОП же хотят взять в партсписок на выборы курс не просто на новые, молодые лица, а на зрелые социально-значимые: врачи, спортсмены", — отметил источник.

Примечательно, что по словам источников, в "Слуге народа" есть группа депутатов, которые получают сразу двойной тариф.

"Особняком стоят депутаты группы Коломойского, это около 25 человек. Они получают двойным кушем, то есть в двух местах. Итого от 40 до 50 тысяч долларов в месяц. Арахамия напрямую общается с Коломойским и согласовывает основные голосования по повестке дня", — рассказывает источник в парламенте.

В разговорах со "Страной" депутаты ожидаемо отрицают все слухи об итальянской забастовке и недоплатах. Все, как один, отвечают, что получают только официальные зарплаты.

"Расцениваю это больше как фейк", — говорит депутат монобольшинства Сергей Демченко.

"Мне что, нужно комментировать статьи СМИ, которые ссылаются на какие-то неизвестные источники в партии? Все это тоже не соответствует действительности", — в свою очередь возмущается нардеп Роман Каптелов,

Депутат Алексей Ковалёв вообще сказал, что он находится на округе, бунтовать не собирается, потому что кроме официальной зарплаты, он нигде больше не получает.