На заседании в четверг, 27 января, нардепы изменили календарный план работы Верховной Рады. 1 февраля Рада откроет сессию и уйдет на каникулы до 14 февраля.

Соответствующее постановление поддержали 233 нардепа.

После 1 февраля нардепы уйдут на работу в комитетах на две недели - до 14 февраля.

Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович заявил, что таким образом власти срывают выполнение Минских соглашений, потому что за это время должны были быть приняты изменения в законы по их политической части, которые сейчас обсуждаются в Нормандском формате.

"У нас только две недели для реализации политической части минских соглашений. Все вы видели в новостях: вчера в Париже состоялись переговоры советников руководителей Минского формата… Через две недели в Берлине состоится вторая фаза переговоров. Почему мы сейчас не можем идти на т.н. каникулы и работать в комитетах - потому что Верховная Рада должна проголосовать минимум 4 пункта из комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Это пункт 4 по выборам, пункт 5 по амнистии, пункт 8 по экономической блокаде и восстановлению экономических отношений и начать диалог по прямым переговорам с ОРДЛО по пункту 11 - а это касается особого статуса Донбасса. Поэтому Верховная Рада не имеет морального права подставлять высшее руководство страны и идти вопреки выполнению комплекса мер по минским соглашениям. Мы обязаны работать…" - сказал Колтунович.

"Теперь же даже теоретически ничего Рада принять не сможет. Зато Ермак сможет сказать Козаку и другим участникам "нормандских" переговоров: "Мы то хотели, но вот, видите, депутаты ушли на каникулы", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы публиковали полный текст коммюнике по итогам встречи советников лидеров стран "нормандской четверки".

Также мы писали о том, что стало понятно после переговоров в Париже советников "нормандской четверки".