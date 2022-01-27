В четверг, 27 января, в Раде не хватило голосов для принятия в первом чтении законопроекта о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел.

Проект закона №5274 поддержали всего 155 нардепов. В итоге проект закона направили на доработку.

В пояснительной записке к документу сказано, что этот законопроект призван урегулировать юридические отношения в области пчеловодства и децентрализовать финансирование отрасли.

Также авторы законопроекта своей инициативой предлагают ужесточить ответственность за нарушение агропроизводителями законодательства относительно правил, регламентов и инструкций по применению пестицидов и агрохимикатов, которое приводит к отравлению и массовой гибели пчел и наносит вред окружающей среде.

Законопроект о пчеловодстве - не единственное голосование, которое Рада провалила за сегодня. Нардепы не смогли уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества.

"Страна" писала о том, что Рада начала год с провала важного для власти голосований. Не хватило голосов для ВСК по отстранению омбудсмена, а также ужесточения ответственности за подделку ковид-сертификатов. Нардепы даже не смогли принять календарный план на сессию .

Мы подробно разбирались, почему Рада провалила важные для Зеленского голосования в день его рождения.