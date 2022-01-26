В мажоритарном округе №206, освободившемся после смерти народного депутата Антона Полякова ("За будущее"), в среду официально стартовала избирательная кампания.

С 26 января желающие взять штурмом Верховную Раду могут подавать документы в Центризбирком.

Пока что оправдывается прогноз “Страны”: основной темой этих выборов будет противостояние по линии “Офис президента (ОП) - мэр Чернигова”. Обе стороны готовятся выдвинуть сильных кандидатов. При этом соратник городского головы уже ведет агитацию избирателей.

А в “Слуге народа” (СН), как уже бывало не раз, опять не могут определиться с кандидатурой, утверждают собеседники в местной политтусовке.

Подробности - в материале “Страны”.

Процесс пошел

Согласно календарю выборов, обнародованном Центральной избирательной комиссией (ЦИК), 26 января на 206-м округе с центром в Чернигове официально начинается избирательная кампания. С этого дня и до 14 февраля партии могут выдвигать кандидатов в народные депутаты. У самовыдвиженцев последний день для подачи документов - 24 февраля. Центризбирком закончит регистрировать кандидатов 1 марта. Со следующего дня разрешается предвыборная агитация.

Выборы состоятся 27 марта.

В кампании 2019 года участвовали 14 кандидатов.

Из них 8-мь были выдвинуты партиями, 6-ть были самовыдвиженцами.

Сейчас в ряде партий уже практически официально называют своих будущих кандидатов. Так, партия “Народовластие” выдвинет Олега Робейко.

“Съезд состоится 5 февраля, и он точно будет нашим кандидатом”, - сообщил “Стране” председатель партии, народный депутат восьмого созыва Юрий Левченко.

От “Национального корпуса” пойдет руководитель Черниговской ячейки партии Александр Тарнавский.

Еще в ноябре объявил о своих планах баллотироваться путем самовыдвижения бывший глава Ивановской территориальной общины, в которую входят почти 30 сел, а ныне общественный деятель Серей Гарус.

Некоторое время он работал в коммунальных структурах при мэре Атрошенко, но сейчас Гарус, если судить по его соцсетям, скорее, критично настроен в отношении городской власти.

Он уже испытывал удачу на округе №206 в 2016 году на промежуточных выборах, баллотируясь от “Блока Петра Порошенко”, однако набрал менее 1% голосов. Победитель - киевский застройщик Максим Микитась - более 31%.

Обращает внимание недавнее назначение главой черниговской “Батькивщины” Дмитрия Никитина, который, как утверждают местные СМИ, на протяжении двух лет сотрудничал с народным депутатом от партии Валерием Дубилем и его командой.

Как писала “Страна”, на 4 февраля запланирован съезд партии киевского городского головы Виталия Кличко УДАР, который должен выдвинуть по 206-му округу председателя областной ячейки партии, секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако. Это кандидатура мэра Чернигова Виталия Атрошенко, заключившего союз с Кличко. Как и у мэра-боксера, у Атрошенко большие проблемы с властью.

Городской голова Чернигова обвиняет власть в давлении в ответ на отказ покинуть Кличко и “слить” округ №206, на котором он неоднократно избирался, а теперь хочет выдвинуть своего человека. Ломако пока уходит от прямого ответа, планирует ли он баллотироваться. Однако движение “Честно”, где следят за ситуацией на округе, говорят о скрытой агитации за секретаря горсовета.

“Все идет к тому, что УДАР выдвинет Ломако. Если только власть не успеет до съезда так достать Атрошенко, что он сам пойдет по округу”, - говорит источник, близкий к УДАРу.

При этом он говорит, что основную работу по “раскрутке” Ломако возьмет на себя команда Атрошенко, которая добилась его переизбрания на пост мэра с оглушительным результатом (почти 78% в первом туре) и победы его партии “Родной дом” на выборах в горсовет (26 депутатов из 42-х) и в целом приличного результата политсилы по области.

“Там собраны опытные ребята, в том числе авторитетные главы объединенных терробщин, депутаты облсовета. Они не прекратили работу в области после выборов, так что у кандидата Атрошенко будут хорошие стартовые позиции”, - говорит собеседник, близкий к УДАРу.

Партия со старыми проблемами

По ожиданиям источников, главным соперником у общего кандидата УДАРа и “Родного дома” будет выдвиженец пропрезидентской “Слуги народа” (СН). Однако у партии власти старая проблема, как и на довыборах в Херсонской или Ивано-Франковской областях: нет сильного кандидата.

На уровне слухов гуляла одно время фамилия депутата облсовета от СН Виталия Свириденко, брата министра экономики Юлии Свириденко.

“Знаю, что еще рассматривались глава области Вячеслав Чаус, его заместитель Дмитрий Иванов, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Но сейчас склоняются к новой кандидатуре - президента ФК “Десна” Владимира Левина. Я бы не назвал все этих кандидатов сильными. Но в СН, похоже, надеются на рейтинг партии и скупку голосов. Поэтому ищут лояльного и “ресурсного” кандидата, чтобы заплатил за свою кампанию”, - говорит источник в УДАРе, близкий к избирательным процессам.

Левин - бывший депутат Киевсовета от “Солидарности” и партнер по некоторым бизнесам экс-президента Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд”, народного депутата восьмого созыва Максима Микитася, который уже выигрывал выборы на 206-м округе, правда, как писали в СМИ, благодаря обширной скупке голосов.

Впрочем, пока собеседник среди черниговских политтехнологов говорит о появлении на округе специалистов по выборам, работавших на кандидатов от власти, баллотировавшихся в Черкасской и Ивано-Франковской областях.

“Похоже, они уже разворачивают структуры, хотя не знают под кого. Схватка с Атрошенко будет жесткой, и время нельзя терять”, - говорит политтехнолог.

На вопрос “Страны” о наличии планов баллотироваться от СН экс-депутат Левин ответил: “Без комментариев”.

Член политсовета “Слуги народа”, народный депутат от партии Александр Качура затруднился ответить, когда может состояться съезд СН кандидата по округу №206.

Источник, близкий к руководству партии власти, говорит, что не слышал о планах на Левина, но подтверждает дефицит хороших кандидатов. И в такой ситуации, мол, могут поддержать любую более-менее подходящую для выборов кандидатуру - даже “беспартийного мажора”.

Отметим, что на предыдущих довыборах в Раду в Херсонской и Черкасской областях кандидаты от "Слуги народа" победили только благодаря договорнякам с местными элитами. В Чернигове, как видим, им придется воевать с кандидатом от влиятельного мэра. И потому шансы на победу кандидата от президентской партии пока выглядят очень небольшими.