В столовой Верховной Рады решили озаботиться здоровым питанием народных депутатов и теперь салаты нарезают не заранее, а по факту заказа.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, теперь сотрудники столовой парламента нарезают салаты прямо в зале после получения заказа.

Напомним, в конце 2021 года в столовой Верховной Рады появился новый десерт со странным названием "Белоснежка и семь гномов". В его составе мороженое, шоколад и мята. Подается блюдо в пластиковом стакане и выглядит как большое количество ванильного мороженого, украшенное шоколадом и мятой.

Ранее "Страна" писала о том, что здоровое питание с переменным успехом продвигает в массы жена Зеленского Елена. Мы подробно рассказывали, почему в школах и детсадах не хотят питаться по новому меню от Елены Зеленской.

Также мы публиковали фото, как выглядит в реальности школьное меню от жены Зеленского.

Кроме того, мы писали о том, что возле студии канала "Рада" на третьем этаже парламента открыли новый фуд-корт с чаем по 18 грн, пирожками и бутербродами, а также супами и кашами быстрого приготовления.