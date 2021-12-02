В меню столовой Верховной Рады Украины появилась новинка. Теперь народные депутаты могут попробовать блюдо под названием "Белоснежка и семь гномов".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Купить "Белоснежку и семь гномов" можно за 66 гривен. Это десерт, в составе которого - мороженое, шоколад и мята. Подается блюдо в пластиковом стакане и выглядит как большое количество ванильного мороженого, украшенное шоколадом и мятой.

Стоит отметить, что в интернете есть немало рецептов десертов с таким оригинальным названием. Правда они представляют собой более сложные блюда, чем просто мороженое - например взбитая сметана с сухофруктами или творог с печеньем и вишней.

Напомним, в сентябре в столовой Верховной Рады подорожала еда, но ее ассортимент стал больше. Самой недорогой закуской является салат из капусты с огурцами, он стоит 27 грн за 100 грамм. Самой дорогой - тартар с семгой и авокадо, который продается по 241 грн за 150 грамм. Гарниры стоят от 19 грн за 150 грамм риса (ранее стоил на 9 гривен дешевле) до 44 гривен за 100 грамм баклажанов гриль.

Также сообщалось, что депутат Жан Беленюк ходит в Раду с бумажником Louis Vuitton за 31 000 гривен и жалуется на дороговизну в столовой.