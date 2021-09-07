В столовой Верховной Рады обновили меню. Блюда, которые предлагают нардепам, по сравнению с прошлым годом значительно подорожали, а их перечень стал шире.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В меню значительно расширили список салатов, при этом многие из них раньше в Раде не готовили: среди новинок салаты "любительский" с фетой по 43 грн за 130 грамм, "царский" с семгой по 90 гривен за 145 грамм и "капрезе" с моцареллой по 95 гривен за 170 грамм, который стал самым дорогим в меню.

Из закусок, которые ранее также присутствовали в меню, - салат из тыквы с фетой, он стоит 84 гривны за 200 грамм, это на 34 гривны дороже, чем прошлым летом, а также бутерброд с семгой, за который нардепы должны заплатить 48 гривен, что на 9 грн больше, чем год назад.

Самой недорогой закуской является салат из капусты с огурцами, он стоит 27 грн за 100 грамм. Самой дорогой - тартар с семгой и авокадо, который продается по 241 грн за 150 грамм.

Из первых блюд нардепам предлагают окрошку с говядиной по 59 грн за 300 грамм, а также борщ украинский с говядиной за 51 грн (подорожал за год на 11 гривен).

Гарниры стоят от 19 грн за 150 грамм риса (ранее стоил на 9 гривен дешевле) до 44 гривен за 100 грамм баклажанов гриль (весной в столовой предлагали кабачки гриль, и они были на 8 гривен дешевле).

Стоимость вторых блюд варьируется от 8 грн за одно вареное куриное или перепелиное яйцо до 216 грн за запеченное с грушей филе семги (175 грамм). За котлету по-киевски в столовой Рады просят 58 грн за 128 грамм (в 2019 году стоила почти на 12 гривен дешевле, а сразу после карантина в 2020-м не продавалась).

Филе судака тушеное в томате с овощами стоит в этом году 97 гривен за 200 грамм, это на 21 гривну дороже, чем летом 2020-го. За блинчики "помпадур" просят 91 грн за 250 грамм, это на 14 гривен больше, чем два года назад.

Десерты стоят от 32 до 63 грн. Желе с клубникой можно купить за 33 гривны, это всего на 2 гривны дороже, чем в прошлом году. Из напитков в меню - только узвар с лимоном, который стоит 12 гривен.

Отметим, чтобы зайти в столовую Верховной Рады, журналистам теперь нужен специальный пропуск.

Цены в столовой Рады сейчас

Цены в столовой Рады в июне 2020 года

Пропуск для журналистов в столовую

Напомним, "Страна" писала о том, что 7 сентября Рада вернулась с каникул и Разумков открыл шестую сессию парламента.

Также мы сообщали, что Рада приняла законопроект для перезапуска работы индустриальных парков.