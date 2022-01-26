В парламенте на третьем этаже, где недавно установили студию телеканала "Рада", открыли фуд-корт.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам журналиста, фуд-корт доступен для всех, однако изначально был запланирован для гостей телеканала "Рада" которые приходят в студию.

Так, в ассортименте чай от 18 гривен, кофе от 20 гривен, крем-суп, который нужно залить кипятком, за 40 гривен, а также бутерброды с колбасой и сыром, пирожки и многое другое.

Между тем, ранее мы писали о том, что на перезапущенном государственном телеканале "Рада" фактически действует цензура. В распоряжении "Страны" оказалось фото так называемого black list ("чёрного списка") канала. В нем фамилии политиков и политологов, которых нельзя приглашать в эфир.

Кроме того, мы также сообщали о том, что государственный телеканал "Рада" заплатил частной компании "Кинокит" в прошлом году 9 млн грн из бюджета за производство новостей и телешоу для своего эфира в прошлом году.

"Страна" также информировала о том, что зарплата директора обновленного канала "Рада" составила 67 тысяч гривен.