В продолжение скандала с бунтом по поводу детского питания в школах и детсадах от Елены Зеленской.

Журналисты "Страны" Юлия Корзун и Полина Пронина сделали подборку фото блюд, которыми сейчас пытаются кормить украинских детей по "рецептам первой Леди".

Ожидание и воображение Елены Зеленской:

Бланманже.

Суп авголемоно.

Фриттата.

Чили кон карне.

Пан де калатрава.

Соус Бешамель.

Реальность:

Мандарин с кожурой в картофельной подливе.

Вариация на тему "бобовое счастье".

Паста "почти аль денте" под сыром, который перекочевал из тарелок младших классов.

Оладушки из резиновых сапог завхоза.

Вариация на тему "День в СИЗО" и многое другое.

Вид нового меню для украинских школьников

Напомним, что школьники не поняли новое меню от леди Зе и Клопотенко. "Страна" подробно рассказывала, почему это произошло.

Ранее мы писали, что медики сообщили, на каком масле лучше жарить любимую украинцами картошку.

Также "Страна" информировала, что медики дали украинцам советы, как избежать переедания во время праздничных застолий.