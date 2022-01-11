Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, резкое похудение которого начали бурно обсуждать в соцсетях еще в ноябре 2021 года, рассказал, как ему удалось сбросить 40 килограммов за полгода.

Об этом он упомянул в эксклюзивном интервью для New York Post.

Макй Помпео рассказал о том, что начал набирать лишний вес после того, как 11 лет назад избрался в конгресс от штата Канзас: он часто совершал перелеты, работал допоздна и перекусывал жирной пищей.

Американский политик заявляет, что путь его похудения начался с 14 июня 2021 года, когда он встал на весы и впервые в жизни увидел, что его вес составляет 300 фунтов (136 килограммов - Ред.). На следующее утро, по его словам, он проснулся и сказал своей жене Сьюзен: "Сегодня тот самый день", после чего перешел от слов к делу - установил домашний тренажер в своем подвале.

"Я спускался туда пять-шесть раз в неделю и занимался хотя бы по полчаса. Никаких тренировок "по науке". У меня не было инструктора или диетолога. Все сам!" — сказал экс-госсекретарь.

Кроме того, Помпео рассказал, что ему пришлось отказаться от любимой еды в кафе, куда он часто ходит с семьей.

"Мы - итальянцы и любим хорошо посидеть с пастой, хлебом, сыром и десертами. Нам подавай большие блюда. Но только я стал тем парнем, который просит положить ему салат", - сказал он, добавив, что за 6 месяцев он похудел 90 фунтов (почти 40 килограммов).

В конце декабря 2021 года лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике и принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК). При этом СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности северокорейского политика — он небывало похудел и сменил прическу. На появившихся кадрах видно, что северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания главой государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что разведка Южной Кореи заявила, что Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов.

Кроме того, позже "Страна" сообщала о том, насколько глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын шокировал журналистов во время собрания Трудовой партии Кореи (ТПК) - политик постройнел до неузнаваемости.