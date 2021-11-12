Бывший государственный секретарь США в администрации Дональда Трампа похудел на десятки килограммов.

Пользователи сети уже неделю обсуждают не секреты диеты 57-летнего политика, а подозревают, что Майка Помпео специально сбросил вес, потому что собирается баллотироваться в президенты США. И если не пойдет первым номером, то будет как минимум вторым.

Пока бывший президент США Дональд Трамп решает, когда именно объявить о своем грядущем участии в президентской кампании, Помпео молчит на этот счет.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с 2017 по 2018 годы и семидесятый по счету госсекретарь с 2018 по 2021 год хранит молчание о своих планах. Он не только продолжает публично критиковать новый курс администрации Джо Байдена, но также защищает курс предыдущей администрации, что считается нетипичным для отставного политика, не имеющего планов на будущее.

В марте 2021 года он прямо ответил на провокационный вопрос по поводу своего участия в президентских выборах в 2024 году, что нетипично для дипломата.

Тогда Майк оговорил свое участие тем, что решится на такой серьезный шаг только тогда, если бывший президент Дональд Трамп не станет выдвигать свою кандидатуру, но пользователи Сети уже сегодня считают его возможным кандидатом на пост вице-президента, с которым Трамп может пойти на выборы в тандеме.

Известно, что Дональд Трамп недоволен поведением бывшего вице-президента страны Майка Пенса после своей отставки и даже рассматривал вариант пойти на выборы президента без него, но с единственным темнокожим республиканцем Сената, что поможет ему отобрать голоса у колеблющегося темнокожего населения Штатов.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший государственный секретарь США Майк Помпео нарушил федеральные правила этики, используя ресурсы налогоплательщиков в личных целях, когда просил своих сотрудников выполнять частные задачи: бронировать столики для ужина, записывать в салоны красоты и забирать собаку, а также организовывать экскурсии для политических союзников.