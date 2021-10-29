За последние два года северокорейский лидер Ким Чен Ын, похоже, потерял около 20 килограммов. Об этом разведка Южной Кореи проинформировала законодателей Сеула на закрытом заседании.

Новость сообщает американское издание ABC News.

Потеря веса породила слухи и теории заговора о том, что Северная Корея использовала двойника Ким Чен Ына. По мнению же Южной Кореи, они не соответствуют действительности.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи провела оценку "на основе разных научных методов, включая искусственный интеллект" с использованием видеоанализа со сверхвысоким разрешением и модели стереометрического анализа, которая оценивает объем лицевого жира и вес, рассказал журналистам член правящей Демократической партии Ким Бьюнг-Ки.

По словам представителей Сеула, у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем, о которых часто пишет пресса.

Также в Южной Корее отметили, что коммунистический режим, похоже, поработал над созданием нового имиджа лидера. В КНДР все чаще публикуют фотографии Ына, на которых он пьет пиво и курит вместе с высокопоставленными чиновниками. По словам Бюнга-Ки, Пхеньян пытается представить главу государства близким к простым людям, без лишнего официоза.

Также отмечается, что в этом году Ким чаще появлялся на публике (70 раз), чем в прошлом (49 раз).

Как писала "Страна", буквально на днях поползли слухи о возможном перевороте в Северной Корее, но Сеул их опроверг.

Мы также сообщали, что в конце весны Ким Чен Ын надолго пропал из поля зрения общественности и СМИ и появился спустя месяц.