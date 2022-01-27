Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в кулуарах Верховной Рады Украины сообщил журналистам, что сам добровольно уходит в отставку.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Меня утром не пригласили в Раду, поэтому я и не пришёл. Когда я увидел, что в зале заседаний идут некорректные выступления от некоторых политиков, когда не хватало голосов или была техническая ошибка - я пришёл, чтобы показать, что это мое личное желание", - заявил Сенниченко.

Также он опроверг слова спикера парламента Руслана Стефанчука, который ранее сообщал, что Сенниченко на больничном.

"Я с ним виделся в больнице, но это был просто осмотр", - добавил Дмитрий Сенниченко.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что заявление об увольнении Сенниченко по собственному желанию уже зарегистрировано в Аппарате ВРУ.

"На самом деле, как писала "Страна", отставка - это не его желание, а требование Банковой после скандала с продажей завода "Большевик". Но формально - да. Он сам написал заявление на увольнение. И, исходя из этого, тем более позорен для Офиса президента провал голосования по такому, по сути, техническому вопросу, за которое "слуги" дали всего 175 голосов", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня Рада не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Для его увольнения не хватило голосов.

Мы рассказывали, что в ноябре прошлого года появились слухи о скорой отставке главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Тогда говорилось, что заявление будет обнародовано с формулировкой "по собственному желанию". Причиной отставки называли то, что ФГИ под руководством Сенниченко продал завод "Большевик" на конкурсе под одного покупателя.