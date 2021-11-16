В Киеве ходит слух о скорой отставке главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, который возглавил организацию два года назад. Заявление будет обнародовано в ближайшее время с формулировкой "по собственному желанию".

Об этом сообщили сайт "Левый берег" и Телеграм-канал экс-нардепа Сергея Лещенко.

По данным "Левого берега", это связано с «недовольством отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти».

А Лещенко причиной отставки называет то, что ФГИ под руководством Сенниченко продал завод "Большевик" на конкурсе под одного покупателя - бизнесмена Василия Хмельницкого.

Ситуацию комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

"С претензиями к Сенниченко, в принципе, спорить трудно. Но только вина тут лежит не только и не столько на главе ФГИ, сколько в целом на проводимой властями политике.

Когда любой бизнес можно уничтожить за несколько часов без суда и следствия санкциями СНБО, очень трудно говорить о какой-то инвестиционной привлекательности в Украине.

И в таких условиях любое госимущество можно продать только:

очень дёшево;

непонятно кому;

за деньги непонятного происхождения", - пишете телеграмм-канал.

Напомним, киевский завод "Большевик" продали в конце октября за 1,43 миллиарда.

"Страна" подробно разбирала, как это произошло и какое отношение к сделке имеет Банковая.