Верховная Рада Украины не смогла уволить с должности главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, который возглавляет организацию с 2019 года.

Для его увольнения не хватило голосов. Только 223 народных депутата проголосовали "за" в ходе заседания в четверг, 27 января. Из них сего лишь 175 голосов от "Слуги народа".

Провал голосования в Раде за отставку главы ФГИ попытались списать на технические причины.

"По последней информации в аппарате Рады выпал целый "канал" (условно провод), который отвечает за пульты целого ряда депутатов. В общем, часть голосов система Рада сегодня не засчитывает", - написал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале по итогам голосования.

"Впрочем, провод проводом, а статистика статистикой. Видимо, провода действительно порвались. Только не в системе голосования "Рада", а между фракцией "слуг народа" и Офисом президента", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, еще в ноябре прошлого года появились слухи о скорой отставке главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Причиной отставки называли то, что ФГИ под руководством Сенниченко продал завод "Большевик" на конкурсе под одного покупателя - бизнесмена Василия Хмельницкого.

Также "Страна" ранее подробно писала, почему в парламенте появились проблемы с голосами.