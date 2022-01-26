На заседании в среду, 26 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Кабмина об электронном билете.

За принятие проекта закона №5705 об изменении некоторых законодательных актов Украины касаемо внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электротранспорте за основу проголосовали 270 нардепов.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения реализации одной из ключевых реформ транспортной отрасли – внедрения электронного билета.

Документ предусматривает, что электронный билет можно будет использовать в качестве правового основания для составления договора перевозки пассажира и багажа. Также авторы законопроекта заявляют, что его принятие создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Напомним, вчера Верховная Рада вышла с каникул, несколько первых голосований в парламенте оказались провальными. "Страна" писала о том, почему Рада провалила важные для Зеленского голосования в день его рождения.

Также мы сообщали, что на следующей пленарной неделе Рада после открытия сессии может уйти на карантин до 15 февраля.